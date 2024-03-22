Водительские удостоверения на 20 лет, техосмотр для новых авто на три года, электронные паспорта на авто: изменения для водителей вступают в силу в Беларуси с 23 марта

Одно из главных новшеств состоит в том, что с 23 марта 2024-го белорусам будут выдавать новые водительские удостоверения уже на 20 лет. При этом срок выдачи удостоверений сократят с 5 до 3 рабочих дней. Полученные ранее водительские права будут действительны до указанного в них срока.