Пользователи Telegram пожаловались на сбои

По данным DownDetector, 78% пользователей сообщают, что у них не работает мессенджер.
У пользователей плохо загружаются изображения и видео, с опозданием приходят сообщения и долго открывается само приложение.
Пользователи пожаловались 22 марта на сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает Zakon.kz.
По данным DownDetector, 78% пользователей сообщают, что у них не работает мессенджер.
У пользователей плохо загружаются изображения и видео, с опозданием приходят сообщения и долго открывается само приложение.