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Пользователи Telegram пожаловались на сбои

Пользователи пожаловались 22 марта на сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По данным DownDetector, 78% пользователей сообщают, что у них не работает мессенджер.

У пользователей плохо загружаются изображения и видео, с опозданием приходят сообщения и долго открывается само приложение.

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