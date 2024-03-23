Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 23 марта

Что интересного произошло 23 марта
Сегодня отмечают всемирный день метеоролога. В была создана Всемирная Метеорологическая Организация под эгидой ООН.
Также сегодня День рождения выражения «OK» (ныне — популярное «о’кей»), которое появилось в 1839 году. По некоторым сведениям, в бостонской газете «Morning Post» это выражение появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «all korrect». Но нью-йоркские демократы считают, что породили ОК именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК — сокращенно Old Kinderhook, местечко, в котором родился тогдашний президент США Мартин Ван Бюрен). И уже через месяц, как бы подкрепляя эту версию, в нью-йоркской газете это сокращение появилось в его нынешнем значении: «Не считаете ли вы, что все ОК?».
А еще сегодня День польско-венгерской дружбы. История этой дружбы восходит к средним векам, к временам правления короля Лайоша I Великого.
Исторические события 23 марта в мире
1841-й — в Лондоне Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье;
1848-й — Венгрия объявила о своей независимости от Австрии;
1956-й — провозглашена первая исламская республика — Пакистан;
1983-й — был запущен «Астрон» — советский космический ультрафиолетовый телескоп.
Исторические события 23 марта в Казахстане
2009-й — в Кызылординской области создана первая в регионе женская футбольная команда. В состав команды «Жигер» вошли девушки 1993−1994 годов рождения;
2013-й — казахстанцы участвовали в акции «Час Земли», выключив свет с 20.30 до 21.30, чтобы показать необходимость объединенных действий для борьбы с изменением климата.
Дни рождения знаменитостей 23 марта в мире
В 1926 году родился Арчил Гомиашвили — советский и российский киноактер, предприниматель, народный артист Грузинской ССР (1966). (фильмы «12 стульев», «Сталинград»);
в 1931 году родился Виктор Корчной — советский шахматист, гроссмейстер (1956), претендент на звание чемпиона мира с начала 60-х годов XX века, участник матчей на первенство мира по шахматам 1978 и 1981 года. Четырехкратный чемпион СССР (1960, 1962, 1964, 1970).
В 1937 году родился Тони Бертон — американский актер кино и телевидения, боксер. Являлся одним из трех актеров (наряду с Сильвестром Сталлоне и Бертом Янгом), которые снялись в шести фильмах серии «Рокки»;
в 1977 году родился Максим Маринин — российский фигурист, олимпийский чемпион в парном катании (2006) в паре с Татьяной Тотьмяниной. Двукратный чемпион мира (2004, 2005), пятикратный чемпион Европы (2002−2006). Заслуженный мастер спорта России.
Кто родился 23 марта в Казахстане
В 1925 году родился Евней Букетов — казахский химик-металлург, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Казахстана.
23 марта в православном календаре
Сегодня отмечается церковный праздник Василиса — вешней воды указательница. На Руси в этот день говорили: «Василисин туман съедает снег». Люди начинали заниматься весенними заботами, например, отводили воду от дома, чтобы она не ушла в подпол.
Лунный календарь
17−18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпион. Не обращайте внимания ни на что, сегодняшний день посвятите решению личных вопросов. Будьте терпеливы и тщательно обдумайте все поступки, благоприятное время, чтобы испытать на верность своего партнера.
День ангела
Сегодня день ангела празднуют Василиса, Кондра, Павел, Леонид, Галина, Дмитрий, Анастасия, Виктор, Никифор и Ника.