Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 23 марта

Также сегодня День рождения выражения «OK» (ныне — популярное «о’кей»), которое появилось в 1839 году. По некоторым сведениям, в бостонской газете «Morning Post» это выражение появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «all korrect». Но нью-йоркские демократы считают, что породили ОК именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК — сокращенно Old Kinderhook, местечко, в котором родился тогдашний президент США Мартин Ван Бюрен). И уже через месяц, как бы подкрепляя эту версию, в нью-йоркской газете это сокращение появилось в его нынешнем значении: «Не считаете ли вы, что все ОК?».