У Кейт Миддлтон обнаружили рак

Ранее сообщалось, что из-за продолжающегося отсутствия принцессы на публике возникли слухи о ее состоянии. 2 марта Кенсингтонский дворец опроверг все слухи и заявил, что состояние принцессы после операции оценивается как хорошее. Кейт Миддлтон была выписана из больницы 29 января после операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что операция была плановой и не связана с онкологическим заболеванием.