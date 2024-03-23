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«Толпа рванет сразу»: новинка на топовом пляже Приморья обрадовала народ

«К сезону успеют?», — интересуются местные жители.

Источник: PrimaMedia.ru

На популярном в Приморье пляже в Ливадии скором времени может появиться новая база отдыха. Проект ее строительства уже согласован Приморским территориальным управлением Росрыболовства, пишет Telegram-канал «primnews» (18+).

Новый объект расположится на берегу бухты Средняя в районе одноименного поселка. Согласно проекту, здесь планируется возвести пять домов отдыха, административное здание, столовую, объекты бытового обслуживания отдыхающих и автопарковку. Также на территории базы будет детская площадка.

Жители края отреагировали на изменения в комментариях:

«Толпа рванет сразу»;

«К сезону успеют?»;

«Опять бронировать с января начнут».

туризм и отдых