«Толпа рванет сразу»: новинка на топовом пляже Приморья обрадовала народ

На популярном в Приморье пляже в Ливадии скором времени может появиться новая база отдыха. Проект ее строительства уже согласован Приморским территориальным управлением Росрыболовства, пишет Telegram-канал «primnews» (18+).
Новый объект расположится на берегу бухты Средняя в районе одноименного поселка. Согласно проекту, здесь планируется возвести пять домов отдыха, административное здание, столовую, объекты бытового обслуживания отдыхающих и автопарковку. Также на территории базы будет детская площадка.
Жители края отреагировали на изменения в комментариях:
«Толпа рванет сразу»;
«К сезону успеют?»;
«Опять бронировать с января начнут».