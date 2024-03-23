«Толпа рванет сразу»: новинка на топовом пляже Приморья обрадовала народ

Новый объект расположится на берегу бухты Средняя в районе одноименного поселка. Согласно проекту, здесь планируется возвести пять домов отдыха, административное здание, столовую, объекты бытового обслуживания отдыхающих и автопарковку. Также на территории базы будет детская площадка.