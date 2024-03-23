Глава Приангарья выразил соболезнования родным пострадавших при теракте в Подмосковье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким пострадавших при теракте в «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. СМИ со ссылкой на ФСБ сообщают о 40 погибших и 100 раненых. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту теракта, пишет ИА IrkutskMedia.