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Глава Приангарья выразил соболезнования родным пострадавших при теракте в Подмосковье

По информации ФСБ, погибло 40 и пострадало 100 человек в «Крокус сити холле».

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким пострадавших при теракте в «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. СМИ со ссылкой на ФСБ сообщают о 40 погибших и 100 раненых. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту теракта, пишет ИА IrkutskMedia.

По информации СМИ, неизвестные лица открыли стрельбу из автоматов в здании и в концертном зале перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта.

Раннее агентство сообщало, что здание охватил крупный пожар. В ГУ МЧС по Подмосковью сообщили об эвакуации 100 человек из подвала «Крокус сити холла».