Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астана на один час «погрузится в темноту»

В Астане свыше 30 крупных архитектурных объектов и зданий отключат подсветку 23 марта на один час — с 20:30 по 21.30, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Тем самым столица присоединится к международной акции «Час Земли», призванной обратить внимание общественности на проблему изменения климата.

Как пишет официальный сайт акимата Астаны, в 2024 году «Час Земли» в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны. Мы предлагаем всем жителям Казахстана сделать осознанный выбор — начать помогать родной природе.

В акимате сообщили, какие объекты поддержали акцию:

  • Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11)
  • Акимат района «Сарыарка» города Астаны (пр. Сарыарка 13)
  • Административное здание по ул. Бейбитшилик 9
  • Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева (ул. Кенесары 32)
  • Дворец школьников им. М. Утемисова (ул. Мамбетова 1)
  • ЖК «Гранд Алатау» (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,⅔)
  • ЖК «Арман» (пр. Женис 1)
  • ЖК «Престиж» (ул. Желтоксан 1)
  • «Radisson Hotel Astana» (пр. Сарыарка 4)
  • ЖК «Riverside Apartments» (пр. Сарыарка 8)
  • Отель «Park Inn by Radisson» (пр. Сарыарка 8а)
  • ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1)
  • ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3)
  • ЖК «Сана» (ул. Шевченко 8)
  • ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5)
  • ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11)
  • Административное здание по пр. Абая 13
  • Жилой дом по пр. Сарыарка 17
  • Общежитие «Шаңырақ» (пр. Сарыарка 42, 44)
  • ЖК «Свечки» (Богенбай Батыра 28, 30)
  • ТОО «KERUEN CITY»;
  • Монумент «Астана-Бәйтерек»;
  • Телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы»;
  • Павильон музей Нұр-Әлем;
  • Дворец мира и согласия;
  • Мечеть Хазрет Султан;
  • Национальный музей РК;
  • Республиканская главная мечеть;
  • Центр семейного отдыха Ailand;
  • Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева;
  • ТОО «Астана Балет»;
  • НК «ҚазМұнайГаз»;
  • Монумент «Қазақ елі»;
  • Триумфальная арка «Мәңгілік Ел».