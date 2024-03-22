Астана на один час «погрузится в темноту»

Тем самым столица присоединится к международной акции «Час Земли», призванной обратить внимание общественности на проблему изменения климата.
Как пишет официальный сайт акимата Астаны, в 2024 году «Час Земли» в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны. Мы предлагаем всем жителям Казахстана сделать осознанный выбор — начать помогать родной природе.
В акимате сообщили, какие объекты поддержали акцию:
- Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11)
- Акимат района «Сарыарка» города Астаны (пр. Сарыарка 13)
- Административное здание по ул. Бейбитшилик 9
- Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева (ул. Кенесары 32)
- Дворец школьников им. М. Утемисова (ул. Мамбетова 1)
- ЖК «Гранд Алатау» (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,⅔)
- ЖК «Арман» (пр. Женис 1)
- ЖК «Престиж» (ул. Желтоксан 1)
- «Radisson Hotel Astana» (пр. Сарыарка 4)
- ЖК «Riverside Apartments» (пр. Сарыарка 8)
- Отель «Park Inn by Radisson» (пр. Сарыарка 8а)
- ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1)
- ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3)
- ЖК «Сана» (ул. Шевченко 8)
- ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5)
- ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11)
- Административное здание по пр. Абая 13
- Жилой дом по пр. Сарыарка 17
- Общежитие «Шаңырақ» (пр. Сарыарка 42, 44)
- ЖК «Свечки» (Богенбай Батыра 28, 30)
- ТОО «KERUEN CITY»;
- Монумент «Астана-Бәйтерек»;
- Телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы»;
- Павильон музей Нұр-Әлем;
- Дворец мира и согласия;
- Мечеть Хазрет Султан;
- Национальный музей РК;
- Республиканская главная мечеть;
- Центр семейного отдыха Ailand;
- Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева;
- ТОО «Астана Балет»;
- НК «ҚазМұнайГаз»;
- Монумент «Қазақ елі»;
- Триумфальная арка «Мәңгілік Ел».