От −3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

«Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в горах −1…-3, днем +7…+12 градусов, в горах 0…+5», — говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +8…+10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9…+11 градусов.