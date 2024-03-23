От −3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью в субботу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.