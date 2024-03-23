Ричмонд
+13°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От −3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью в субботу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 99% 756 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в горах −1…-3, днем +7…+12 градусов, в горах 0…+5», — говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +8…+10 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9…+11 градусов.