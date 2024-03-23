Что можно и нельзя делать в Василисин день 23 марта, который называют Указательница

Не рекомендуется покупать новую обувь и одежду. Запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Не стоит употреблять алкогольные напитки. Считается, что можно привлечь внимание темных сил. Нельзя вспоминать умерших родственников, так как могут возникнуть проблемы в семье.