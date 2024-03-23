Что можно и нельзя делать в Василисин день 23 марта, который называют Указательница

Православная церковь 23 марта вспоминает святую Василису. В народе отмечают Василисин день. Есть еще одно название — Указательница. Считалось, что в этот день с ручьев сходит лед. По этой причине святую просили защитить их от паводка.
Что нельзя делать 23 марта
Не рекомендуется покупать новую обувь и одежду. Запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Не стоит употреблять алкогольные напитки. Считается, что можно привлечь внимание темных сил. Нельзя вспоминать умерших родственников, так как могут возникнуть проблемы в семье.
Что можно делать 23 марта
По традиции, хозяйки в указанный день проводили генеральную уборку, а также занимались бытовыми делами. В Василисин день мужчины всегда ходили на рыбалку. Считалось, что рыбы в реках было очень много.
Согласно приметам, синие облака предупреждают про дождливую, но теплую погоду. В том случае, если облака движутся медленно, то это указывают на сильный мороз.