Где можно сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

«Где можно сдать кровь для пострадавших. Центр крови имени Гаврилова: донорский центр на Беговой — ул. Поликарпова, д. 14, стр. 1; донорский центр Царицыно — ул. Бакинская, д. 31; донорский центр на Шаболовской — ул. Шаболовка, д. 57», — говорится в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Также в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России заявили, что Центр крови ФМБА будет принимать доноров крови и ее компонентов в субботу 23 марта с 08:30 (Щукинская ул., 6, корп. 2).
Как сообщает телеграм-канал 360tv Центр крови Подмосковья также опубликовал список адресов, где можно сдать кровь для пациентов, нуждающихся в переливании.
Принимать доноров 23 марта с 8:00 до 13:00 будут в обособленных подразделениях по адресам:
- Подольск, ул. Кирова, д. 9
- Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5
- Щелково, ул. Новая Фабрика, д. 8
- Воскресенск, Больничный проезд, д. 5
Отделения переливания крови Московской области:
- Мытищи, ул. Коминтерна, д. 24, с 9:00 до 12:00
- Сергиев Посад, Ново-Угличское ш., д. 62а, с 8:00
- Дмитров, ул. Больничная, д. 7, с 8:30 до 12:00
- Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 1, с 9:00 до 13:00
- Химки, ул. Чкалова д. 2/21, с 9:00 до 11:00
- Королев, ул. Циолковского, д. 24, с 9:00 до 12:00
- Ногинск, ул. Октябрьская, 85 д., с 8:00 до 11:30
- Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 64, с 8:00
- Раменское, ул. Махова, д. 14, здание перинатального центра, с 8:30
С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Сдать кровь можно, если прошло 60 дней с момента последней кровосдачи.
Важные телефоны горячих линий разных служб
Горячая линия Министерства здравоохранения Московской области:
Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона:
Единый телефон доверия, звонить можно из любого региона России: 8−800−333−44−34.