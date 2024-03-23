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Где можно сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Кровь для пострадавших из-за стрельбы и пожара в Crocus City Hall можно сдать в донорских центрах в районах Царицыно, Беговой и Даниловский, а также в нескольких отделениях в Московской области.

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«Где можно сдать кровь для пострадавших. Центр крови имени Гаврилова: донорский центр на Беговой — ул. Поликарпова, д. 14, стр. 1; донорский центр Царицыно — ул. Бакинская, д. 31; донорский центр на Шаболовской — ул. Шаболовка, д. 57», — говорится в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Также в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России заявили, что Центр крови ФМБА будет принимать доноров крови и ее компонентов в субботу 23 марта с 08:30 (Щукинская ул., 6, корп. 2).

Как сообщает телеграм-канал 360tv Центр крови Подмосковья также опубликовал список адресов, где можно сдать кровь для пациентов, нуждающихся в переливании.

Принимать доноров 23 марта с 8:00 до 13:00 будут в обособленных подразделениях по адресам:

  • Подольск, ул. Кирова, д. 9
  • Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5
  • Щелково, ул. Новая Фабрика, д. 8
  • Воскресенск, Больничный проезд, д. 5

Отделения переливания крови Московской области:

  • Мытищи, ул. Коминтерна, д. 24, с 9:00 до 12:00
  • Сергиев Посад, Ново-Угличское ш., д. 62а, с 8:00
  • Дмитров, ул. Больничная, д. 7, с 8:30 до 12:00
  • Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 1, с 9:00 до 13:00
  • Химки, ул. Чкалова д. 2/21, с 9:00 до 11:00
  • Королев, ул. Циолковского, д. 24, с 9:00 до 12:00
  • Ногинск, ул. Октябрьская, 85 д., с 8:00 до 11:30
  • Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 64, с 8:00
  • Раменское, ул. Махова, д. 14, здание перинатального центра, с 8:30

С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Сдать кровь можно, если прошло 60 дней с момента последней кровосдачи.

Важные телефоны горячих линий разных служб

Горячая линия Министерства здравоохранения Московской области: +7 (498) 602−03−01, +7 (498) 602−03−03. Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621−43−31. Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни: +7 (495) 621−78−87. Поиск пострадавшего по больницам Москвы: +7 (495) 624−31−52.

Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 (495) 688−22−52. Горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России (круглосуточно): +7 (495) 989−50−50. Линия психологической помощи Российского Красного Креста; 8−800−250−18−59.

Единый телефон доверия, звонить можно из любого региона России: 8−800−333−44−34.

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