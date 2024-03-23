Крымский федеральный университет закрыт до понедельника

Напомним, в Крыму и Севастополе на два дня также отменены все культурные, спортивные и другие мероприятия в связи с трагедией, произошедшей в «Крокус Сити Холле». Крыма Сергей Аксенов назвал трагедию в Подмосковье чудовищным терактом и выразил соболезнования близким погибших в Красногорске. В Симферополе на площади Ленина появился стихийный мемориал. Люди зажгли свечи.