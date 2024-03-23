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Крымский федеральный университет закрыт до понедельника

Также в КФУ отменены все массовые мероприятия.

Источник: пресс-служба КФУ

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского закрыт понедельника, 25 марта, в связи с терактом в Красногорске. Кроме того, отменены все мероприятия, запланированные на выходные.

— В связи с трагедией университет закрыт до понедельника. Все запланированные мероприятия отменены, — уточнили в пресс-службе образовательного учреждения.

Напомним, в Крыму и Севастополе на два дня также отменены все культурные, спортивные и другие мероприятия в связи с трагедией, произошедшей в «Крокус Сити Холле». Крыма Сергей Аксенов назвал трагедию в Подмосковье чудовищным терактом и выразил соболезнования близким погибших в Красногорске. В Симферополе на площади Ленина появился стихийный мемориал. Люди зажгли свечи.

В результате теракта вечером 22 марта погибли 40 человек, еще более 100 пострадали. Было заведено уголовное дело о теракте.