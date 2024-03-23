В вузах Владивостока отменили очные занятия после теракта в Москве

Вечером 22 марта по Москве в столице России концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Погибли 40 человек, больше 100 получили ранения. О трагедии узнали все жители страны, каждый выражает свое соболезнование семьям, чье родственники погибли во время перестрелки. В Приморье в Дальневосточном федеральном университете после случившегося все занятия перевели в онлайн-режим, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу университета.