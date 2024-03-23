Что произошло в Хабаровском крае к утру 23 марта

Несколько суток в краевой столице идут спасательные мероприятия. В Хабаровске около Арены «Ерофей» под лед провалился мужчина. Это случилось вечером 17 марта, найти его так и не смогли. Ему пытались помочь очевидцы, но не успели. Несколько дней спасатели погружались под лед, но поиски результатов пока не дали.
Вандалы в Биробиджане повредили арт-объект, который находится на Пионерской улице около местной обувной фабрики. Общественное пространство здесь оборудовали в сентябре. На заборе изобразили несколько картин, но теперь от одного из них осталась только рама. А рядом изображены граффити, портящие всю картину.
Девочка из ЕАО подавилась рыбной костью, которая оказалась в квашеной капусте. Это случилось в ноябре прошлого года. Мама ребенка обратилась в прокуратуру за помощью защитить права ребенка. Блюдо они купили в супермаркете на развес. Кость удалось извлечь самостоятельно.