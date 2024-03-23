Приморское гостелевидение убирает из эфира развлекательные программы из-за теракта

Приморский краевой государственный телеканал «ОТВ Прим» изменил сетку вещания из-за теракта в Подмосковье, сообщает ИА PrimaMedia.
«В связи с произошедшим в Крокус Сити Холле ОТВ снимает сегодня с эфира все развлекательные программы», — говорится в ТГ-канале (18+) «ОТВ Прим»..
22 марта в Красногорске Московской области произошел теракт в начале концерта группы «Пикник» (18+), который проходил в «Крокус сити холле».
Генпрокуратура сообщила, что в здание «Крокус Сити Холла» ворвались «неизвестные мужчины в камуфляжной одежде». На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди с автоматами расстреливают в упор всех, кто попадается на пути. По сообщению РИА Новости, у одного в руках находился предмет, напоминающий дымовую шашку.
По данным СМИ, стрельбу открыли от двух до пяти человек. ФСБ сообщает, что в результате теракта погибло 40 человек, более 100 — пострадало. 115 пострадавших госпитализированы, 30 человек обратились за амбулаторной помощью, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Среди госпитализированных пятеро детей, один из них в тяжелом состоянии. 60 совершеннолетних пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Министр сообщил, что общие списки пациентов, пострадавших при теракте в «Крокусе», будут доступны на сайте МЧС.
Президенту Владимиру Путину доложили о теракте «в первые минуты произошедшего», он постоянно получает информацию по линии всех соответствующих служб, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин дал «все необходимые указания».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Минкультуры сообщило, что все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются.
Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что в городе отменяются развлекательные мероприятия в субботу и воскресенье. Университеты края в субботу, 23 марта, перевели учебный процесс в дистанционный режим. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал варварами тех, кто совершил теракт.