Приморское гостелевидение убирает из эфира развлекательные программы из-за теракта

По данным СМИ, стрельбу открыли от двух до пяти человек. ФСБ сообщает, что в результате теракта погибло 40 человек, более 100 — пострадало. 115 пострадавших госпитализированы, 30 человек обратились за амбулаторной помощью, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Среди госпитализированных пятеро детей, один из них в тяжелом состоянии. 60 совершеннолетних пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Министр сообщил, что общие списки пациентов, пострадавших при теракте в «Крокусе», будут доступны на сайте МЧС.