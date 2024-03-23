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В мэрии порекомендовали школам во Владивостоке соблюдать меры безопасности

Шесть школ во Владивостоке 23 марта работают в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Школам во Владивостоке, которые работают 23 марта, рекомендовали соблюдать все меры безопасности. Связано это с терактом, который произошел в «Крокус Сити Холле» в Москве. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как рассказали в администрации города, 23 марта работают всего лишь шесть общеобразовательных учреждений — те, где действует шестидневка. С понедельника, 25 числа, они вместе с остальными школами уходят на весенние каникулы.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта по московскому времени. В концертный зал ворвались вооруженные террористы, которые открыли огонь по людям.

В Приморье после случившегося отменили развлекательные мероприятия, а губернатор края Олег Кожемяко принес свои соболезнования.

В некоторых вузах во Владивостоке в связи с терактом отменили очные занятия, у студентов ДВФУ и ВВГУ пары пройдут в дистанционном режиме.

образование