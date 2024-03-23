Губернатор Хабаровского края прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холл»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Обращение появилось в официальном Telegram-канале главы региона.
Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта по местному времени. Несколько неизвестных с автоматами ворвались в помещение и открыли стрельбу по посетителям. Затем в здании начался пожар, впоследствии охвативший его полностью. Известно минимум о 109 пострадавших и 60 погибших. На месте работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Дегтярёв выразил соболезнование семьям тех, кто стал жертвами теракта. Отдельно он отметил, что все причастные к массовому убийству будут найдены и понесут наказание.
«Единственный возможный ответ на это преступление против человечности — наши единство и сплочение. Только вместе мы выстоим и победим. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сил родным и близким — Хабаровский край сегодня скорбит вместе с вами», — сказал губернатор.