Губернатор Хабаровского края прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холл»

Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта по местному времени. Несколько неизвестных с автоматами ворвались в помещение и открыли стрельбу по посетителям. Затем в здании начался пожар, впоследствии охвативший его полностью. Известно минимум о 109 пострадавших и 60 погибших. На месте работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.