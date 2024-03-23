Во Владивостоке продолжаются мартовские снегопады. Сегодня, 23 марта, с раннего утра идет снег. Синоптики прогнозируют метель и гололед. Коммунальная техника дорожной службы города ведет расчистку дорог, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным синоптиков сегодня во Владивостоке облачно, небольшие, временами умеренные осадки. Гололедные явления, метель. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью −1…+1°C, днём +1…+3°C.
«Продолжается уборка выпавшего снега и обработка улиц противогололедными реагентами», — отмечают в СГТ.
Техника предприятия работает на маршрутах с ночи. Противогололедными реагентами обработали объездную трассу Седанка — Патрокл, дороги на Русском острове, а также опасные спуски и подъемы. В работах задействовано 169 единиц спецтехники. 84 человека личного состава, занимающегося ручной уборкой улиц.
Автомобилистам советуют быть предельно внимательными и не приближаться близко к работающей технике в целях личной безопасности.