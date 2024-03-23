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Во Владивостоке продолжаются мартовские снегопады

Коммунальная техника ведет очистку дорог.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 76% 759 мм рт. ст. +12°
Источник: Соцсети

Во Владивостоке продолжаются мартовские снегопады. Сегодня, 23 марта, с раннего утра идет снег. Синоптики прогнозируют метель и гололед. Коммунальная техника дорожной службы города ведет расчистку дорог, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным синоптиков сегодня во Владивостоке облачно, небольшие, временами умеренные осадки. Гололедные явления, метель. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью −1…+1°C, днём +1…+3°C.

Как сообщает муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий», все дороги во Владивостоке открыты для движения.

«Продолжается уборка выпавшего снега и обработка улиц противогололедными реагентами», — отмечают в СГТ.

Техника предприятия работает на маршрутах с ночи. Противогололедными реагентами обработали объездную трассу Седанка — Патрокл, дороги на Русском острове, а также опасные спуски и подъемы. В работах задействовано 169 единиц спецтехники. 84 человека личного состава, занимающегося ручной уборкой улиц.

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными и не приближаться близко к работающей технике в целях личной безопасности.