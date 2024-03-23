Во Владивостоке продолжаются мартовские снегопады

Техника предприятия работает на маршрутах с ночи. Противогололедными реагентами обработали объездную трассу Седанка — Патрокл, дороги на Русском острове, а также опасные спуски и подъемы. В работах задействовано 169 единиц спецтехники. 84 человека личного состава, занимающегося ручной уборкой улиц.