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В музее Хабаровска не стали отменять просветительское мероприятие

В Хабаровске в Гродековском музее не стали отменять в связи с терактом в Подмосковье просветительское мероприятие «Ночной экспресс»‎.

Источник: Гродековский музей

В Хабаровске в Гродековском музее не стали отменять в связи с терактом в Подмосковье просветительское мероприятие «Ночной экспресс»‎. Однако меры безопасности будут усилены, а некоторые пункты программы скорректированы.

В музее выразили соболезнования семьям погибших. Пострадавшим пожелали скорого выздоровления.

Теракт в Крокус Сити Холле в Подмосковье произошел около 20:15 по московскому времени. Несколько неизвестных с автоматами вошли в здание и открыли стрельбу. Известно о 70 погибших и более 100 раненых. Среди пострадавших есть дети от 6 до 12 лет.

Силовики прибыли на место в 21:30 и начали штурм здания. К этому времени в нем прогремел взрыв: горела крыша на площади 13 тысяч квадратных метров. Тушением занимаются с вертолетов. Конструкция из-за огня обвалилась. Под завалами могут оставаться люди.

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