В музее Хабаровска не стали отменять просветительское мероприятие

Теракт в Крокус Сити Холле в Подмосковье произошел около 20:15 по московскому времени. Несколько неизвестных с автоматами вошли в здание и открыли стрельбу. Известно о 70 погибших и более 100 раненых. Среди пострадавших есть дети от 6 до 12 лет.