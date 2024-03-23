Как священник из Сибири соцконтракт заключил и пасеку построил

Когда наступит лето, пчёл вывезут в поля. Недалеко от Зимы находится село Карымск. Там заброшенные колхозные земли. Летом они благоухают — донником, иван-чаем, васильками, покрываются ковром из самых разных трав. Никакой химической обработки. Райские земли для пчёл. Пасечники каждый год выставляют здесь свои ульи. На границе Зиминского и Куйтунского районов фермеры высаживают рапс и гречиху. Вокруг много медоносных полей.