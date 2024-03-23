Как священник из Сибири соцконтракт заключил и пасеку построил

«Хочется приносить пользу людям. Такая работа — для души», — говорит настоятель Свято-Троицкого храма в городе Зима Николай Захожий о… производстве мёда. Подробнее — в материале irk.aif.ru.
Спрос велик
У отца Николая сосед занимался пчеловодством. Батюшка помогал ему, «присматривался», с годами набирался опыта, впитывал секреты медового промысла — немало их поведал иерею из Зимы дьякон Евгений из Саянска, который сам много лет разводит пчёл.
«Этим делом надо проникнуться, душой прикоснуться, — считает отец Николай. — Если кто захочет на мёде просто денег заработать — не выйдет у него ничего, не получится».
Несколько лет назад священник решил заняться производством мёда. Знакомые подсказали: государство может помочь. Есть такая форма поддержки — социальный контракт, когда выдают деньги на разные виды деятельности, в том числе на ведение подсобного хозяйства. Это направление и выбрал Николай Николаевич. Занялся организацией частной пасеки.
«В первый сезон продал около 100 литров, а в прошлом году примерно полтонны, — рассказывает он. — Сейчас, ранней весной, есть заказ на 200 литров. Большой спрос на воск, пергу, нектар, маточное молочко. Это уже новые направления для расширения нашего производства».
Райские земли
У зиминского пчеловода многодетная семья: супруга и три дочери — восемь, пять лет и два года.
«Жена занимается тем, что разливает и расфасовывает мёд, — это большая помощь», — говорит пчеловод.
«Вкусное производство» Николай Николаевич открыл три года назад. Начинал с товарищем. Сейчас в команде шесть человек. Хлопот хватает всем. Самым сложным является процесс вывода пчёл с зимовки.
«Этой зимой много пчёл погибло. Сейчас осталось семь ульев», — вздыхает батюшка.
Причина — отсутствие омшаника, утеплённого помещения, которое защищает пчёл от холодных ветров и резких перепадов температур. В этом году обязательно его построят.
Когда наступит лето, пчёл вывезут в поля. Недалеко от Зимы находится село Карымск. Там заброшенные колхозные земли. Летом они благоухают — донником, иван-чаем, васильками, покрываются ковром из самых разных трав. Никакой химической обработки. Райские земли для пчёл. Пасечники каждый год выставляют здесь свои ульи. На границе Зиминского и Куйтунского районов фермеры высаживают рапс и гречиху. Вокруг много медоносных полей.
«Дело это мне очень нравится, — признаётся отец Николай. — Буду развиваться, знаю, куда двигаться. Мёд — безотходный продукт, универсальный, востребованный и полезный. Несмотря на трудности, ни разу не пожалел, что занялся пчеловодством. Вкус натурального мёда ни с чем не сравнить».