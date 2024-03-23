Нескольких младенцев спасли хирурги из Хабаровска

В Перинатальном центре имени Постола в Хабаровске прошли несколько сложных операций, которые сделали младенцам из Еврейской автономной области. Одному ребенку провели экстренное вмешательство по поводу атрезии пищевода со свищом, а маленькой девочке сделали лапароскопическое иссечение кисты яичника, сообщает краевое министерство здравоохранения. Врачи смогли сохранить яичник маленькой пациентке, он будет функционировать дальше.