Нескольких младенцев спасли хирурги из Хабаровска

В Перинатальном центре имени Постола в Хабаровске прошли несколько сложных операций, которые сделали младенцам из Еврейской автономной области. Одному ребенку провели экстренное вмешательство по поводу атрезии пищевода со свищом, а маленькой девочке сделали лапароскопическое иссечение кисты яичника, сообщает краевое министерство здравоохранения. Врачи смогли сохранить яичник маленькой пациентке, он будет функционировать дальше.
Операции проводила заведующая отделением хирургии новорожденных, детский хирург Наталия Ненилина. Во время второй процедуры ей ассистировала акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением Марина Губченко.
Ранее врачи из Хабаровска провели уникальную урологическую операцию. Это была одна из самых сложных процедур в практике специалистов. Хирурги помогли мужчине с сужением уретры.