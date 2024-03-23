В Приморье отменили массовые мероприятия из-за теракта в «Крокусе»

ВЛАДИВОСТОК, 23 мар — РИА Новости. Власти Приморья отменили все развлекательные и массовые мероприятия в регионе на ближайшие дни в связи с трагедией в подмосковном «Крокус сити холле».
«Приморье скорбит вместе со всей страной. Страшные события в подмосковном “Крокус сити холле” потрясли каждого из нас. На ближайшие дни мы отменяем все развлекательные и массовые мероприятия», — написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них — дети, 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в «Крокусе», он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.