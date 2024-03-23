Максимальный уровень безопасности на транспорте введён в Хабаровском крае

Министерство транспорта РФ с 22 марта вела на объектах транспортной инфраструктуры максимальный — третий — уровень безопасности. Граждан просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты и с пониманием относиться к более тщательному дорейсовому осмотру, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами. В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, — прокомментировали в Минтрансе России.

Международный аэропорт Хабаровск отметил, что пассажирам, вылетающим в Москву компанией «Аэрофлот» в период с 20.00 22.03.24 по 25.03.24 включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на 3 ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки.







Напомним, вечером 22 марта неизвестные в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В этот момент в здании шел концерт, зрительный зал был полон. Террористы, по сообщениям федеральный СМИ, устроили массовый расстрел, а затем подожгли «Крокус». Количество погибших предварительно оценивается в 62, пострадавших — 100 человек.



С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.