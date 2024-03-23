Бывшего ректора ВГУЭС во Владивостоке отправили в СИЗО на два месяца

В Приморье избрали меру пресечения бывшему ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву. По решению суда его заключили под стражу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого следственного комитета. Подробности в материале.
По информации ведомства, Геннадий Лазарев проведет в СИЗО два месяца. Напомним, что задержали его минувшим днем, 22 марта. Экс-ректора обвиняют в организации преступного сообщества, а также в передаче госсобственности частным лицам во Владивостоке.
Вместе с Лазаревым были задержаны еще девять человек. Меру пресечения также избрали другому участнику преступного сообщества — главному бухгалтеру одного из структурных подразделений Ольге Буглак. Она также проведет в СИЗО два месяца.
Под стражу заключили и сына экс-ректора Иннокентия Лазарева.