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Бывшего ректора ВГУЭС во Владивостоке отправили в СИЗО на два месяца

Во Владивостоке экс-ректора ВГУЭС Лазарева и его сообщников заключили под стражу.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье избрали меру пресечения бывшему ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву. По решению суда его заключили под стражу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого следственного комитета. Подробности в материале.

По информации ведомства, Геннадий Лазарев проведет в СИЗО два месяца. Напомним, что задержали его минувшим днем, 22 марта. Экс-ректора обвиняют в организации преступного сообщества, а также в передаче госсобственности частным лицам во Владивостоке.

Вместе с Лазаревым были задержаны еще девять человек. Меру пресечения также избрали другому участнику преступного сообщества — главному бухгалтеру одного из структурных подразделений Ольге Буглак. Она также проведет в СИЗО два месяца.

Под стражу заключили и сына экс-ректора Иннокентия Лазарева.