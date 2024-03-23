«Волосы у всех седые». Как 30 лет назад ребёнок погубил самолет и 75 человек

23 марта 1994 года произошла одна из самых нелепых и страшных катастроф в истории российской авиации. Под Междуреченском разбился самолёт, который летел из Москвы в Гонконг. Все 75 человек, которые находились на борту, погибли. А управлял в этот момент авиалайнером подросток. Подробности вспоминает kuzbass.aif.ru.
Ребёнок за штурвалом.
История крайне загадочная: борт не подавал сигналы бедствия и не сообщал о неисправностях, самолётом управлял опытный экипаж. Он набрал высоту 10 тысяч метров и летел без происшествий.
Взрыв, теракт и даже столкновение с НЛО — версий было много. Но правда оказалась куда прозаичнее и страшнее: сменный командир во время полёта позвал в кабину двух своих детей и позволил им сесть за штурвал лайнера, чтобы они почувствовали, как это здорово — управлять такой огромной машиной. А сын случайно частично выключил автопилот.
В первые минуты экипаж этого не заметил. А когда кинулись, было уже поздно — самолёт шёл на скорости 650 км/час с сильным креном. И единственным, кто управлял в тот момент штурвалом, был мальчик, но что делать, он не понимал. К тому же от сильнейших перегрузок экипаж не мог занять свои места.
Впоследствии эксперты смоделировали катастрофу на симуляторе, и оказалось, что виноват не только подросток, но и сами пилоты, им не хватило квалификации: нужно было отпустить штурвал, а они притянули его на себя.
Так или иначе, но лётчики пытались спасти ситуацию, однако было слишком поздно. Лайнер врезался в склон сопки на высоте 400 метров с убранными шасси, работающими двигателями и большой вертикальной скоростью. Это произошло неподалёку от посёлка Малый Майзас — примерно в 20 километрах юго-восточнее Междуреченска.
Стойкий запах керосина.
Анатолий Горностаев, который в те годы работал телеоператором междуреченского телевидения, вместе со спасателями прибыл на место одним из первых. Всё, что происходило там, он снимал на камеру.
"Первыми падающий самолёт увидели заключённые исправительной колонии, которая находилась в 15−20 км от места падения. По их словам, лайнер вращался в воздухе, затем упал вниз по склону. Мы прилетели на место ранним утром на вертолёте Ми-8. Нас было человек 10.
Первое, что меня поразило — стойкий запах керосина в воздухе и разбросанные повсюду по белому снегу останки тел — руки, ноги, головы. Причём обескровленные. Ни одного целого человека. Впрочем, нет, вспоминаю стюардессу — очень красивая. Только она была с кислородной маской, но от удара ей разбило голову. И что страшно — волосы у всех седые. Керосин выжег и залил всё, растворил даже кровь, а снег напоминал твёрдый наст, по которому можно было ходить не проваливаясь", — вспоминает Анатолий.
Вокруг была разбросана одежда, разорванные чемоданы, много неразбившихся бутылок с шампанским и банок с пивом. На месте катастрофы также обнаружили драгоценности, несколько тысяч долларов и золотые украшения.
Позже, когда все обломки вывезли, местные жители ещё долго ходили туда в поисках золота.
Отец дал «порулить».
Спасатель из Междуреченска Сергей Дьяконов участвовал в ликвидации аварии. "Когда мы прилетели на место, его уже оцепили. Помню жуткий запах керосина и огромное количество разбросанных по тайге частей самолёта. Из относительно целых были фюзеляж и хвост.
Территорию разбили на квадраты, и мы приступили к работе: выносили на носилках тела погибших к судмедэкпертам, собирали части самолёта. Работали около недели.
К месту катастрофы приехало очень много народу — и специальные службы, и ребята из МЧС из соседних регионов, и полиция, и солдаты. Прилетел Сергей Шойгу (он тогда руководил МЧС — Ред.)", — рассказывает Сергей.
Все сработали оперативно. Буквально за несколько часов прорубили бульдозерами дорогу в глухую тайгу, организовали питание и проживание.
«То, что катастрофа произошла из-за ребёнка, я понял, когда в кабинете самолёта увидел его тело. Наряду со взрослыми погибшими. В тот момент я подумал: точно отец дал “порулить”, хотя спасатели и говорили, что тело могло отбросить из салона в момент падения. Но верилось слабо», — вспоминает Анатолий Горностаев.
Он пробыл на месте падения три дня, снимая всё в мельчайших подробностях и оперативно передавая в Москву. Позже на основе этих видеоматериалов канадское телевидение снимет одну из серий документального фильма об авиакатастрофах и назовёт её «Ребёнок за штурвалом авиалайнера».
Авиакомпания «Аэрофлот» в знак уважения к пассажирам и экипажу сменила номер рейса Москва — Гонконг с SU593 на SU212. И теперь его выполняет Airbus A330−300. Кроме этого, ни один самолёт «Аэрофлота», у которого существует традиция присваивать бортам имена известных русских людей, больше не назывался в честь композитора Михаила Ивановича Глинки, имя которого носил разбившийся борт.
Кстати.
Спустя 22 года после этой авиакатастрофы произошла ещё одна, связанная с фамилией Глинка. Разбился Ту-154, следовавший из Сочи в Сирию. Погибли все бывшие на борту 92 человека, среди них была известный врач Елизавета Глинка.