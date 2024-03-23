«Волосы у всех седые». Как 30 лет назад ребёнок погубил самолет и 75 человек

Первое, что меня поразило — стойкий запах керосина в воздухе и разбросанные повсюду по белому снегу останки тел — руки, ноги, головы. Причём обескровленные. Ни одного целого человека. Впрочем, нет, вспоминаю стюардессу — очень красивая. Только она была с кислородной маской, но от удара ей разбило голову. И что страшно — волосы у всех седые. Керосин выжег и залил всё, растворил даже кровь, а снег напоминал твёрдый наст, по которому можно было ходить не проваливаясь", — вспоминает Анатолий.