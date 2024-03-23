Во Владивостоке устроят мемориал в память о погибших в «Крокус сити холле»

Во Владивостоке организуют мемориал в память о погибших в теракте, который произошел на концерте «Крокус сити холле» в Подмосковье.
Как сообщили в мэрии, мемориал устроят у стелы Владивосток — Город воинской славы. Все желающие могут принести цветы и почтить память погибших.
Ужасный теракт в Подмосковье унес жизни нескольких десятков человек. Жители Владивостока в социальных сетях выражают соболезнования родственникам погибших и пострадавших. В краевом центре отменили все развлекательные мероприятия.