В Хабаровском крае отменили все развлекательные мероприятия

— Выражаю соболезнования родным и близким пострадавшим в бесчеловечном теракте в Красногорске Московской области. Единственный возможный ответ на это преступление против человечности — наши единство и сплочение. Только вместе мы выстоим и победим. Знаю, преступники непременно понесут наказание. Вечная память погибшим. Сил родным и близким — Хабаровский край сегодня скорбит вместе с вами. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — написал глава Хабаровского края.