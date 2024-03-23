В Хабаровском крае отменили все развлекательные мероприятия

Хабаровский край присоединился к соболезнованиям, которые выражают люди по всей стране из-за теракта, произошедшего в торговом центре «Крокус Сити Холл» в Москве. Вечером 22 марта на концерте пятеро неизвестных в камуфляжах открыли стрельбу по посетителям. По предварительным данным, погибли больше 60 человек, пострадали сотни. Среди них есть дети.
По всей стране отметили развлекательные мероприятия, и Хабаровский край не стал исключением. Пройдут только соревнования, но без торжественной части. Слова соболезнования выразили губернатор региона Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
— Выражаю соболезнования родным и близким пострадавшим в бесчеловечном теракте в Красногорске Московской области. Единственный возможный ответ на это преступление против человечности — наши единство и сплочение. Только вместе мы выстоим и победим. Знаю, преступники непременно понесут наказание. Вечная память погибшим. Сил родным и близким — Хабаровский край сегодня скорбит вместе с вами. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — написал глава Хабаровского края.