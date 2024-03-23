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В Приангарье отменили «Книгамарт-2024» и другие мероприятия в связи со стрельбой в «Крокус Сити Холле»

В Иркутской области стало известно об отмене фестиваля книжной культуры «Книгамарт-2024», который был запланирован на 23 и 24 марта. Об этом сообщает сайт «ИрСити» со ссылкой на директора библиотеки Молчанова-Сибирского, где должны были проходить основные мероприятия.

Источник: Freepik

Это было связано с ранее принятым решением губернатора Приангарья Игоря Кобзева об отмене всех развлекательных мероприятий в регионе в связи с происшествием в Подмосковье, где произошла стрельба. По последним данным, пострадало более 140 человек.

Несмотря на то что фестиваль начался 22 марта, основная часть интересных событий была запланирована на выходные. Среди гостей «Книгамарта» были известные личности из различных областей, включая продюсера и соавтора писателя Алексея Иванова Юлию Зайцеву, архитектора, директора издательства TATLIN Эдуарда Кубенского и других.

Вместе с этим в регионе отменили и празднование Масленицы в Падунском районе, и культурную программу соревнований по подледному лову «Братская рыбалка» в Братске. Также был отменен Всероссийский баскетбольный матч звезд МЛБЛ.

литература