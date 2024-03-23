Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды взяли пробы в створе реки Кая, что протекает в черте города. Результаты анализа показали превышение уровня молибдена, что может представлять опасность для здоровья людей и привести к негативным последствиям при употреблении такой воды из этого источника.
В Иркутске обнаружено превышение молибдена в реке Кае — использовать воду запрещено
Жители Иркутска получили рекомендацию избегать использования воды из реки Каи как для бытовых, так и хозяйственных целей, а также воздержаться от ловли рыбы в данном водоеме, сообщает сайт «АИСТ-ТВ».