В Иркутске обнаружено превышение молибдена в реке Кае — использовать воду запрещено

Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды взяли пробы в створе реки Кая, что протекает в черте города. Результаты анализа показали превышение уровня молибдена, что может представлять опасность для здоровья людей и привести к негативным последствиям при употреблении такой воды из этого источника.