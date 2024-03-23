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Шоу «Аватар», фестиваль «КнигаМарт» и другие мероприятия отменили в Иркутске из-за теракта

Чудовищная трагедия произошла в в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Источник: IrkutskMedia.ru

Страшная трагедия — чудовищный теракт произошёл вчера вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Погибло и пострадало большое количество людей. По всей стране и в Иркутске отменены развлекательные и спортивные мероприятия. В частности, речь о шоу «Аватар» (0+) в ледовом дворце «Айсберг» и большом книжном фестивале «КнигаМарт» (6+), пишет ИА IrkutskMedia.