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Татьяна Якубова стала исполняющим обязанности главы Тулуна

Татьяна Якубова, заместитель главы города Тулуна по экономике, назначена исполняющим обязанности главы администрации Тулуна.

Источник: Соцсети

Это решение принято губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым после рабочей встречи с Якубовой, на которой обсуждались вопросы развития города, завершение отопительного сезона, а также строительные и ремонтные работы по различным объектам инфраструктуры. Об этом сообщает сайт ИРК. РУ.

Губернатор Приангарья подчеркнул важность выполнения задач, поставленных в рамках восстановления инфраструктуры Тулуна после наводнения 2019 года, а также в рамках федеральных и областных программ.

Для оказания помощи исполняющей обязанности главы администрации Тулуна назначен персональный куратор в лице начальника управления губернатора по региональной политике. Также запланирована рабочая поездка группы должностных лиц в Тулун для проведения совещаний и определения приоритетных задач для решения.

Татьяна Якубова выразила благодарность за поддержку и обещала активно трудиться над решением назначенных задач, включая подготовку города к отопительному сезону и реализацию строительных проектов. Она также отметила проведение торгов по программе «Комфортная городская среда» и заключение контрактов с подрядчиками.

Такая кадровая перестановка произошла после ареста мэра Тулуна Юрия Кариха и временно исполняющего его обязанностей вице-мэра Елены Абрамовой.