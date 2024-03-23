Татьяна Якубова стала исполняющим обязанности главы Тулуна

Это решение принято губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым после рабочей встречи с Якубовой, на которой обсуждались вопросы развития города, завершение отопительного сезона, а также строительные и ремонтные работы по различным объектам инфраструктуры. Об этом сообщает сайт ИРК. РУ.