Татьяна Якубова стала исполняющим обязанности главы Тулуна

Это решение принято губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым после рабочей встречи с Якубовой, на которой обсуждались вопросы развития города, завершение отопительного сезона, а также строительные и ремонтные работы по различным объектам инфраструктуры. Об этом сообщает сайт ИРК. РУ.
Губернатор Приангарья подчеркнул важность выполнения задач, поставленных в рамках восстановления инфраструктуры Тулуна после наводнения 2019 года, а также в рамках федеральных и областных программ.
Татьяна Якубова выразила благодарность за поддержку и обещала активно трудиться над решением назначенных задач, включая подготовку города к отопительному сезону и реализацию строительных проектов. Она также отметила проведение торгов по программе «Комфортная городская среда» и заключение контрактов с подрядчиками.
Такая кадровая перестановка произошла после ареста мэра Тулуна Юрия Кариха и временно исполняющего его обязанностей вице-мэра Елены Абрамовой.