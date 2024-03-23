Ботанический сад будет закрыт в ближайшие выходные из-за трагедии в Подмосковье

«Уважаемые посетители! В связи с произошедшей трагедией, 23 и 24 марта Сад будет закрыт. Электронные билеты будут действительны в любой другой день с 25 по 31 марта. Вы также можете сделать возврат билетов», — говорится в группе учреждения 23 марта.