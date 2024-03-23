Ричмонд
+13°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ботанический сад будет закрыт в ближайшие выходные из-за трагедии в Подмосковье

Администрация Ботанического сада сообщила об изменениях в графике работы ближайших дней.

«Уважаемые посетители! В связи с произошедшей трагедией, 23 и 24 марта Сад будет закрыт. Электронные билеты будут действительны в любой другой день с 25 по 31 марта. Вы также можете сделать возврат билетов», — говорится в группе учреждения 23 марта.

Планировалось, что 23 марта в Ботаническом откроется фестиваль Ботанические каникулы с выставкой картин из природных материалов «Волшебное дыхание весны».

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил об отмене увеселительных мероприятий на территории Петербурга, а минкульт — об отмене массовых и развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры. В то же время, музеи, такие как Эрмитаж и Русский музей, продолжат принимать посетителей.