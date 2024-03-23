Водительские права в Беларуси начинают выдавать на 20 лет

МИНСК, 23 мар — Sputnik. С 23 марта водительские удостоверения в Беларуси начинают выдавать сроком на 20 лет, сообщает Sputnik.
Нововведения предусмотрены указом президента № 55, подписанным 16 февраля. До этого срок действия водительских прав в Беларуси составлял 10 лет.
Как сообщали ранее в ГАИ, увеличение срока выдаваемых удостоверений позволит снизить нагрузку на регистрационные отделы и водителей.
Менять права нужно по окончании срока действия документа, в случае порчи, при изменении личных данных (например, фамилии), при открытии новой водительской категории. Старое в/у можно обменять на новое также по желанию владельца.
Сколько стоит замена и какие нужны документы
Для замены прав нужно собрать пакет документов. Он включает в себя:
- паспорт гражданина Беларуси или другой документ, удостоверяющий личность;
- прежнее в/у, срок действия которого подошел или подходит к концу;
- медицинская справка после прохождения водительской комиссии;
- заявление о замене прав;
- квитанции об оплате госпошлины (в случае оплаты в банковской кассе; если платить через ЕРИП — никакие бумаги не нужны).
Стоимость замены водительского удостоверения для белорусских граждан составляет 2 базовые величины. На данный момент (по состоянию на 23 марта 2024) это 80 рублей.
Кроме того, нужно будет оплатить за компьютерные услуги и оформление заявления — это еще порядка 5 рублей.
Где заменить права в Минске?
Поменять в/у в Минске можно в нескольких местах:
- улица Кальварийская, 29,
- улица Тимирязева, 114,
- деревня Большое Стиклево, 83.
По адресу проспект Дзержинского, 3 теперь выдают права белорусского образца иностранцам на основании в/у другого государства.
Обычно на замену водительского удостоверения отводится пять рабочих дней, однако часто бывает, что новый документ удается забрать в день обращения в ГАИ.