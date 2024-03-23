Дожди, туманы и до +13°С будет сегодня в Беларуси

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 23 марта будут дожди, туманы и до 13 градусов тепла. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся из Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер юго-

западный умеренный.

Температура воздуха днем достигнет плюс 7−13 градусов.