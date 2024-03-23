На выходных в Севастополе пройдет отключение света: список адресов

«Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ», — говорится в сообщении.
23 марта с 09.00 до 12.00 света не будет на улице Борисова, 626.
С 09.00 до 16.00 электричество отключат на улицах: Драчука, 2−18, 1−13, Волжская, 2, 6, Оранжерейная, 2−14, 1164, 1−21, Цветочная, 2−10, 1−11, Цыганкова, 2−20, 1−21, Южная, 1−25.
24 марта с 09.00 до 16.00 света не будет в селе Широкое: ул. Булгакова, 56-А, 56-Б, 48−52, 62−110, 77-А, 31-А, 17−77, 17-А, 14-А, 22-А, 22-Б, 2−48, 54−58, 475, пер. Яблоневый, 6, 5−7, ул. Бархатовой, 2−12,1−13, пер. Калиновый, 2−12, 16, 1−5, пер. Ракитовый, 2−4, 1−3, пер. Яблоневый, 2−6,1−7, ул. Клюшкина, 1.
С 09.00 до 11.00 без электричества будут улицы: Василия Кучера, 20−40, Лагерная, 2−4, 1, Портовая, 8-А, 6−8, 12, 16, 18-А, 37, Чапаева, 2, Руднева, 29, Речная, 453, 495, 675.
С 10.00 до 13.00 свет отключат на следующих адресах: ул. Драпушко, 20-А, 6-А, 2−18, 24, 3−17, 9-А, ул. Морской Пехоты, 2−12, 3−11, ул. Мраморная, 2, пер. Рудничный, 12−16, ул. Ситникова, 4−12, 1−11.