Елену Прочаковскую отправили из СИЗО под домашний арест

Напомним, соратницу Радия Хабирова задержали в Подмосковье, когда она в очередной раз приехала на допрос по уголовному делу, возбужденному в отношении нее 2 декабря прошлого года. Ей предъявили обвинение в мошенничестве и заключили под стражу на 48 часов. После суд вынес решение поместить ее в СИЗО до 2 февраля, а затем — до 16 марта. Она пыталась обжаловать решение, но безрезультатно. В итоге на состоявшемся 19 марта заседании, ей все-таки смягчили условия содержания. Дальнейшее рассмотрение меры пресечения назначено на 4 апреля.