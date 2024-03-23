Елену Прочаковскую отправили из СИЗО под домашний арест

Руководителя управления администрации главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую, с 16 января находившуюся в подмосковном СИЗО, отпустили под домашний арест.
Такое решение вынес суд подмосковного Красногорска. Теперь Елене Анатольевне запрещено общаться с друзьями и выходить в интернет.
Напомним, соратницу Радия Хабирова задержали в Подмосковье, когда она в очередной раз приехала на допрос по уголовному делу, возбужденному в отношении нее 2 декабря прошлого года. Ей предъявили обвинение в мошенничестве и заключили под стражу на 48 часов. После суд вынес решение поместить ее в СИЗО до 2 февраля, а затем — до 16 марта. Она пыталась обжаловать решение, но безрезультатно. В итоге на состоявшемся 19 марта заседании, ей все-таки смягчили условия содержания. Дальнейшее рассмотрение меры пресечения назначено на 4 апреля.
По версии следствия, в 2017 году, будучи сотрудницей красногорской администрации, Елена Анатольевна совершила должностной подлог, фиктивно устроив на работу в местный МФЦ свою подругу. Но дама только числилась в организации на должности главного специалиста, а обязанностей не исполняла. Кроме того, банковскую карту, куда начислялась зарплата — около 60 тысяч рублей в месяц, она отдала в руки Елене Прочаковской. За год на карту перечислили почти 750 тысяч рублей. «Подснежника» в МФЦ выявили оперативники, когда «разрабатывали» начальника многофункционального офиса, изъяв документы.
Теперь подмосковные следователи считают, что башкирская чиновница нанесла государству ущерб в крупном размере. Летом прошлого года состоялся суд над подругой Елены Анатольевны, которая дала показания против г-жи Прочаковской. Женщину приговорили к двум годам заключения условно.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что «не сомневается в порядочности» своей подчиненной. При этом он считает, что «нужно дождаться решения суда, который все расставит по своим местам».
Радий Фаритович подчеркнул, что для него Елена Прочаковская «в любом случае всегда будет близким соратником».
До сих пор Елена Прочаковская числится в администрации главы РБ, но, если суд признает ее виновной, то чиновнице грозит до шести лет лишения свободы и запрет трудиться на госслужбе.