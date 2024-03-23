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Нижегородские вузы перешли на дистант после теракта в Подмосковье

Все запланированные мероприятия отменены.

Источник: Нижегородская правда

В эти выходные, 23 и 24 марта, нижегородские вузы перешли на дистанционный формат обучения. Все мероприятия, которые были запланированы, отменены.

Об этом, в частности, сообщили в ННГУ имени Лобачевского, предупредив, что вход в университет будет ограничен.

Также решение о переходе на дистант озвучили в НГТУ имени Алексеева, отменив День открытых дверей, запланированный на сегодня, 23 марта.

«Информация о проведении экзаменов будет сообщена дополнительно. Подробности уточняйте в дирекции ваших институтов», — предупредили в вузе.

Такое же решение принял и Мининский университет, а также НГЛУ.

«В связи с произошедшим мероприятия, запланированные к проведению 23—24 марта 2024 года, перенесены и переведены в дистанционный формат. Доступ в учебные корпуса ограничен», — сообщили представители вуза в соцсетях.

Напомним, вечером 22 марта в комплексе «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Во время концерта группы «Пикник» в районе 20.00 неизвестные открыли стрельбу по посетителям, затем в здании произошел взрыв и начался пожар. Количество погибших, по последним данным, составляет более 60 человек.

образование