Нижегородские вузы перешли на дистант после теракта в Подмосковье

В эти выходные, 23 и 24 марта, нижегородские вузы перешли на дистанционный формат обучения. Все мероприятия, которые были запланированы, отменены.
Об этом, в частности, сообщили в ННГУ имени Лобачевского, предупредив, что вход в университет будет ограничен.
Также решение о переходе на дистант озвучили в НГТУ имени Алексеева, отменив День открытых дверей, запланированный на сегодня, 23 марта.
«Информация о проведении экзаменов будет сообщена дополнительно. Подробности уточняйте в дирекции ваших институтов», — предупредили в вузе.
Такое же решение принял и Мининский университет, а также НГЛУ.
«В связи с произошедшим мероприятия, запланированные к проведению
Напомним, вечером 22 марта в комплексе «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Во время концерта группы «Пикник» в районе 20.00 неизвестные открыли стрельбу по посетителям, затем в здании произошел взрыв и начался пожар. Количество погибших, по последним данным, составляет более 60 человек.