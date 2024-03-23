Нижегородские вузы перешли на дистант после теракта в Подмосковье

Напомним, вечером 22 марта в комплексе «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Во время концерта группы «Пикник» в районе 20.00 неизвестные открыли стрельбу по посетителям, затем в здании произошел взрыв и начался пожар. Количество погибших, по последним данным, составляет более 60 человек.