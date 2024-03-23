Ричмонд
+13°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцы несут цветы к диппредставительствам России после теракта

Казахстанцы соболезнуют в связи с трагедией в «Крокус сити холле», произошедшей вчера вечером.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Казахстанцы соболезнуют в связи с трагедией в «Крокус сити холле», произошедшей вчера вечером.

«Боль, выразить не могу. Просто осознать невозможно, что такое могло произойти», — сказала одна из жительниц Алматы, которая пришла сегодня к генконсульству России в этом городе.

«Это беспрецедентная трагедия. Хотелось бы выразить солидарность с теми, кто пострадал или мог пострадать. У меня подруга в том районе живет, в Красногорске, то есть через мост. И это все совсем рядом с нами», — сказал другой алматинец.

У посольства России в Астане также можно увидеть цветы.