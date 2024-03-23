Казахстанцы несут цветы к диппредставительствам России после теракта

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Казахстанцы соболезнуют в связи с трагедией в «Крокус сити холле», произошедшей вчера вечером.
«Боль, выразить не могу. Просто осознать невозможно, что такое могло произойти», — сказала одна из жительниц Алматы, которая пришла сегодня к генконсульству России в этом городе.
«Это беспрецедентная трагедия. Хотелось бы выразить солидарность с теми, кто пострадал или мог пострадать. У меня подруга в том районе живет, в Красногорске, то есть через мост. И это все совсем рядом с нами», — сказал другой алматинец.
У посольства России в Астане также можно увидеть цветы.