В Новокузнецке приспустили флаги и отменили мероприятия из-за теракта

В Новокузнецке приспустили флаги и отменили массовые мероприятия после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов. Спортивные и культурные мероприятия будут перенесены. В знак траура по пострадавшим и погибшим в теракте на зданиях Новокузнецка приспустили флаги. Местные жители массово выражают сочувствие — приносят цветы к часовне Георгия Победоносца. «Соболезнуем родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Кузнецов.