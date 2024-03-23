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В Новокузнецке приспустили флаги и отменили мероприятия из-за теракта

Спортивные и культурные мероприятия перенесены.

В Новокузнецке приспустили флаги и отменили массовые мероприятия после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов. Спортивные и культурные мероприятия будут перенесены. В знак траура по пострадавшим и погибшим в теракте на зданиях Новокузнецка приспустили флаги. Местные жители массово выражают сочувствие — приносят цветы к часовне Георгия Победоносца. «Соболезнуем родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Кузнецов.