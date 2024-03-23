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В НГТУ и НГПУ отменили очные занятия после теракта в «Крокус Сити Холл»

В НГУ И НГПУ переевли студентов на дистанционку после теракта в «Крокус Сити Холл».

В Новосибирском государственном техническом университете в субботу, 23 марта, объявили об отмене очных занятий: об этом руководство вуза соообщило в официальном аккаунте НГТУ в соцсетях.

— Студенты были переведены на дистанционное обучение. На данный момент занятия в понедельник, 25 марта, планируются в очном режиме, — сообщили в университете.

Также отменили все очные занятия и планируемые мероприятия в НГПУ.

Внес коррективы в свою работу и Новосибирский государственный университет. В воскресенье, 24 марта, там планировали провести День открытых дверей, но его отменили. О новой дате проведения мероприятия пока не сообщается.

образование