В НГТУ и НГПУ отменили очные занятия после теракта в «Крокус Сити Холл»

В Новосибирском государственном техническом университете в субботу, 23 марта, объявили об отмене очных занятий: об этом руководство вуза соообщило в официальном аккаунте НГТУ в соцсетях.
— Студенты были переведены на дистанционное обучение. На данный момент занятия в понедельник, 25 марта, планируются в очном режиме, — сообщили в университете.
Также отменили все очные занятия и планируемые мероприятия в НГПУ.
Внес коррективы в свою работу и Новосибирский государственный университет. В воскресенье, 24 марта, там планировали провести День открытых дверей, но его отменили. О новой дате проведения мероприятия пока не сообщается.