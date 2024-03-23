Топ полезных фруктов, необходимых весной

Киви. Этот зеленый фрукт с запахом клубники считается рекордсменом по количеству содержащегося в нем витамина С — 180 миллиграммов на 100 граммов мякоти. Помимо этого, киви богат витаминами группы B, кальцием, фосфором, йодом, железом, и цинком. Замечена также способность фрукта замедлять процесс всасывания простых сахаров, поэтому медики рекомендуют съесть киви перед тем, как перейти к сладкому десерту. Интересно, что другой элемент — актинидин, входящий в состав киви, напротив, влияет на улучшение усвоения белковой пищи. Фермент очень активен, поэтому, если съесть много плодов за раз, то может появиться неприятное и болезненное першение в горле по типу легкого ожога.