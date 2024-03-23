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Петербургские кинотеатры отменили сеансы после теракта в «Крокус Сити Холл»

Кинопоказов в петербургских кинотеатрах «Мираж» и «Каро» не будет в ближайшие дни в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в официальных telegram-каналах компаний.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

О возобновлении работы руководство «Миража» даст дополнительную информацию. Представители сети «Каро» пообещали вернуть деньги за приобретенные заранее билеты в течение пяти рабочих дней. Средства поступят на банковские карты в автоматическом режиме.

«МК в Питере» ранее рассказал, что Петербург отменил все мероприятия развлекательного характера после теракта в Подмосковье. Жертвами преступников стали 40 посетителей «Крокус Сити Холл». В концертном зале было запланировано выступление группы «Пикник». Стрельба началась до выхода музыкантов на сцену.

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