Петербургские кинотеатры отменили сеансы после теракта в «Крокус Сити Холл»

О возобновлении работы руководство «Миража» даст дополнительную информацию. Представители сети «Каро» пообещали вернуть деньги за приобретенные заранее билеты в течение пяти рабочих дней. Средства поступят на банковские карты в автоматическом режиме.
«МК в Питере» ранее рассказал, что Петербург отменил все мероприятия развлекательного характера после теракта в Подмосковье. Жертвами преступников стали 40 посетителей «Крокус Сити Холл». В концертном зале было запланировано выступление группы «Пикник». Стрельба началась до выхода музыкантов на сцену.