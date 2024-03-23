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Казанские вузы перешли на дистант из-за теракта в подмосковном «Крокусе»

Казанские вузы переводят студентов на дистанционный формат обучения. В частности, речь идет о КНИТУ-КАИ и учебе сегодня, 23 марта. Об этом информирует пресс-служба вуза.

Такая мера принимается в связи с особым указанием Минобрнауки РФ. Федеральное ведомство рекомендовало временно перевести университеты на дистанционное обучение из-за теракта, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Доступ к зданиям вуза будет ограничен как для студентов, так и для сотрудников. Запланированные олимпиады переносятся на более позднее время.

Также в субботу не будут работать КХТИ и КГАСУ.

Число жертв вчерашнего теракта превысило 60 человек. В связи с произошедшим Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Также сегодня в республике отменили все массовые мероприятия.

образование