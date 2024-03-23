Казанские вузы перешли на дистант из-за теракта в подмосковном «Крокусе»

Такая мера принимается в связи с особым указанием Минобрнауки РФ. Федеральное ведомство рекомендовало временно перевести университеты на дистанционное обучение из-за теракта, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Доступ к зданиям вуза будет ограничен как для студентов, так и для сотрудников. Запланированные олимпиады переносятся на более позднее время.