Казанские вузы перешли на дистант из-за теракта в подмосковном «Крокусе»

Такая мера принимается в связи с особым указанием Минобрнауки РФ. Федеральное ведомство рекомендовало временно перевести университеты на дистанционное обучение из-за теракта, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Доступ к зданиям вуза будет ограничен как для студентов, так и для сотрудников. Запланированные олимпиады переносятся на более позднее время.
Также в субботу не будут работать КХТИ и КГАСУ.
Число жертв вчерашнего теракта превысило 60 человек. В связи с произошедшим Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Также сегодня в республике отменили все массовые мероприятия.