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В районе Соколиная Гора реконструируют газопроводы низкого и среднего давления

Специалисты АО «Мосгаз» ведут работы по реконструкции устаревших газопроводов на Ткацкой улице. Они начались в конце 2023 года и уже выполнены наполовину. Работы проводятся без отключения потребителей от газоснабжения.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Трубопроводы низкого давления меняют на стальные, а газопроводы среднего давления — на современные полиэтиленовые. Газовые трубы, выполненные из полиэтилена, более прочные и устойчивые к перепадам температур, воздействию химических веществ, а также не подвержены коррозии. Срок службы таких газопроводов — более 40 лет.

Всего на этом участке заменят две тысячи метров труб.

Участок газопровода находится в густонаселенном районе с большой плотностью инженерных коммуникаций и строений. Для оптимизации проекта строители применяют разные методы реконструкции: как открытую прокладку, так и закрытый метод бестраншейных технологий — горизонтальное шнековое бурение. Данный метод предполагает горизонтальную прокладку газового трубопровода с помощью шнековой буровой установки. При этом бурение выполняется без выхода на поверхность, что позволяет минимизировать воздействие на экологию и окружающую среду.

Во время реконструкции используются материалы отечественного производства.

Работы проводятся без отключения потребителей от газоснабжения. Все этапы, включая засыпку траншей и котлованов, а также благоустройство территории, завершат в декабре.

ЖКХ