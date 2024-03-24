В районе Соколиная Гора реконструируют газопроводы низкого и среднего давления

Трубопроводы низкого давления меняют на стальные, а газопроводы среднего давления — на современные полиэтиленовые. Газовые трубы, выполненные из полиэтилена, более прочные и устойчивые к перепадам температур, воздействию химических веществ, а также не подвержены коррозии. Срок службы таких газопроводов — более 40 лет.
Всего на этом участке заменят две тысячи метров труб.
Участок газопровода находится в густонаселенном районе с большой плотностью инженерных коммуникаций и строений. Для оптимизации проекта строители применяют разные методы реконструкции: как открытую прокладку, так и закрытый метод бестраншейных технологий — горизонтальное шнековое бурение. Данный метод предполагает горизонтальную прокладку газового трубопровода с помощью шнековой буровой установки. При этом бурение выполняется без выхода на поверхность, что позволяет минимизировать воздействие на экологию и окружающую среду.
Во время реконструкции используются материалы отечественного производства.
Работы проводятся без отключения потребителей от газоснабжения. Все этапы, включая засыпку траншей и котлованов, а также благоустройство территории, завершат в декабре.