В районе Соколиная Гора реконструируют газопроводы низкого и среднего давления

Участок газопровода находится в густонаселенном районе с большой плотностью инженерных коммуникаций и строений. Для оптимизации проекта строители применяют разные методы реконструкции: как открытую прокладку, так и закрытый метод бестраншейных технологий — горизонтальное шнековое бурение. Данный метод предполагает горизонтальную прокладку газового трубопровода с помощью шнековой буровой установки. При этом бурение выполняется без выхода на поверхность, что позволяет минимизировать воздействие на экологию и окружающую среду.