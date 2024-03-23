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В Волгоградской области все учебные заведения переведены на дистант

23 марта в школах, ссузах и вузах занятия пройдут в дистанционном формате в связи с трагедией в Московской области.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в администрации Волгоградской области, в учебных заведениях региона в субботу, 23 марта, и воскресенье, 24 марта, отменены очные занятия. Такое решение было принято на оперативном совещании, созванном минувшей ночью после стрельбы и пожара в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Напомним, 22 марта вечером в ТЦ «Крокус» в Красногорске Московской области ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу из автоматов. В здании начался пожар. По предварительной информации, погибли 60 человек и более 100 пострадали.

Сразу после случившегося губернатор Андрей Бочаров созвал оперативное совещание, на котором собрал силовиков и своих заместителей. Был принят целый ряд решений для усиления комплексной безопасности на территории региона.

Под особую защиту взяты объекты критической инфраструктуры, промышленности, социальные учреждения, а также все виды транспорта, включая ж/д и автомобильные вокзалы, аэропорт.

Помимо того, решено усилить работу патрулей полиции и Росгвардии. На дежурство выведены дополнительные экипажи ГИБДД.

По поручению главы региона будет усилена работа всех дежурных групп муниципальной власти, аварийных и других экстренных служб. Все они в Волгоградской области перешли на особый режим работы.