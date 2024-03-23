В Волгоградской области все учебные заведения переведены на дистант

Как сообщили в администрации Волгоградской области, в учебных заведениях региона в субботу, 23 марта, и воскресенье, 24 марта, отменены очные занятия. Такое решение было принято на оперативном совещании, созванном минувшей ночью после стрельбы и пожара в подмосковном «Крокус Сити Холле».