В Волгоградской области все учебные заведения переведены на дистант

Как сообщили в администрации Волгоградской области, в учебных заведениях региона в субботу, 23 марта, и воскресенье, 24 марта, отменены очные занятия. Такое решение было принято на оперативном совещании, созванном минувшей ночью после стрельбы и пожара в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Напомним, 22 марта вечером в ТЦ «Крокус» в Красногорске Московской области ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу из автоматов. В здании начался пожар. По предварительной информации, погибли 60 человек и более 100 пострадали.
Сразу после случившегося губернатор Андрей Бочаров созвал оперативное совещание, на котором собрал силовиков и своих заместителей. Был принят целый ряд решений для усиления комплексной безопасности на территории региона.
Под особую защиту взяты объекты критической инфраструктуры, промышленности, социальные учреждения, а также все виды транспорта, включая ж/д и автомобильные вокзалы, аэропорт.
Помимо того, решено усилить работу патрулей полиции и Росгвардии. На дежурство выведены дополнительные экипажи ГИБДД.
По поручению главы региона будет усилена работа всех дежурных групп муниципальной власти, аварийных и других экстренных служб. Все они в Волгоградской области перешли на особый режим работы.