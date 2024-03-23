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Концерт «Беларусь — мая песня» в Минске отменен в связи с терактом в Подмосковье

Сегодня в Минске свой творческий потенциал планировала представить Гомельская область.

Источник: belta.by

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт «Беларусь — мая песня», запланированный на 23 марта в Минске, отменен в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.
«В связи с трагическими событиями в Подмосковье концерт “Беларусь — мая песня”, который должен был состояться 23 марта в Минске, отменяется», — отметили в ведомстве.

Сегодня в Минске свой творческий потенциал планировала представить Гомельская область.