Когда на дорогах Симферополя появятся первые «зеленые волны»

«Это все центральные улицы — Севастопольская, Киевская, проспект Победы. Также попадут туда улица Александра Невского, выезд на Евпаторийское шоссе. То, о чем говорят постоянно жители — синхронная работа светофорных объектов, она будет настроена, и так называемые “зеленые волны” тоже будут реализованы. В первом полугодии 2024 года, мы планируем, что уже настроим», — уточнил Афанасьев.