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Когда на дорогах Симферополя появятся первые «зеленые волны»

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Синхронизацию светофоров в «зеленые волны» для удобства проезда машин по центральным улицам Симферополя произведут в первой половине текущего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, большая работа по модернизации светофорной сети уже ведется.

«Мы начали с центральных улиц. В ближайшее время будет производиться полноценная настройка работы светофорных объектов», — отметил Афанасьев.

Первые «зеленые волны» появятся в центре города ориентировочно к лету, уточнил он.

«Это все центральные улицы — Севастопольская, Киевская, проспект Победы. Также попадут туда улица Александра Невского, выезд на Евпаторийское шоссе. То, о чем говорят постоянно жители — синхронная работа светофорных объектов, она будет настроена, и так называемые “зеленые волны” тоже будут реализованы. В первом полугодии 2024 года, мы планируем, что уже настроим», — уточнил Афанасьев.

В перспективе власти планируют модернизировать все светофорные объекты, которые находятся на территории Симферополя, добавил он.

О планах создания «зеленых волн» на дорогах крымской столицы глава Симферополя сообщал в декабре 2023 года. Тогда он отметил, что удобный для участников дорожного движения режим позволит сделать замена старых светофоров на новые с возможностью их настройки дистанционно.