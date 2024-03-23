Когда на дорогах Симферополя появятся первые «зеленые волны»

По его словам, большая работа по модернизации светофорной сети уже ведется.
«Мы начали с центральных улиц. В ближайшее время будет производиться полноценная настройка работы светофорных объектов», — отметил Афанасьев.
Первые «зеленые волны» появятся в центре города ориентировочно к лету, уточнил он.
«Это все центральные улицы — Севастопольская, Киевская, проспект Победы. Также попадут туда улица Александра Невского, выезд на Евпаторийское шоссе. То, о чем говорят постоянно жители — синхронная работа светофорных объектов, она будет настроена, и так называемые “зеленые волны” тоже будут реализованы. В первом полугодии 2024 года, мы планируем, что уже настроим», — уточнил Афанасьев.
В перспективе власти планируют модернизировать все светофорные объекты, которые находятся на территории Симферополя, добавил он.
О планах создания «зеленых волн» на дорогах крымской столицы глава Симферополя сообщал в декабре 2023 года. Тогда он отметил, что удобный для участников дорожного движения режим позволит сделать замена старых светофоров на новые с возможностью их настройки дистанционно.