После теракта в Подмосковье вузы Башкирии перевели на дистанционное обучение

Это связано с терактом, произошедшем в подмосковном Красногорске в здании «Крокус Сити Холла».
Некоторые лекции отменили и перенесли на другой день. Коме того, не состоятся Дни открытых дверей, который планировали провести 23 марта в УГНТУ и УУНиТ.
— Новую дату сообщим дополнительно. Однако, если вы уже находитесь в пути из другого города или района, мы вас встретим, проведем личную консультацию и ответим на все интересующие вопросы, — прокомментировали в УГНТУ.
По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек, среди которых трое детей. Пострадали 145 человек.