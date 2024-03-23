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После теракта в Подмосковье вузы Башкирии перевели на дистанционное обучение

Занятия в УУНиТ, УГНТУ и БГПУ перевели в дистанционный формат.

Это связано с терактом, произошедшем в подмосковном Красногорске в здании «Крокус Сити Холла».

Некоторые лекции отменили и перенесли на другой день. Коме того, не состоятся Дни открытых дверей, который планировали провести 23 марта в УГНТУ и УУНиТ.

— Новую дату сообщим дополнительно. Однако, если вы уже находитесь в пути из другого города или района, мы вас встретим, проведем личную консультацию и ответим на все интересующие вопросы, — прокомментировали в УГНТУ.

По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек, среди которых трое детей. Пострадали 145 человек.