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Спортивные соревнования в Омской области пройдут без зрителей

Все развлекательные, молодёжные, физкультурно-массовые мероприятия в Омской области будут отменены в связи с трагедией в Crocus City Hall.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава регионального Минспорта Иван Колесник.

Официальные спортивные соревнования будут проходить без торжественных церемоний открытия. Также на них не будет зрителей.

«Сейчас вместе с Москвой скорбит вся страна. Искренние соболезнования родным погибших, всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал Иван Колесник.

Ранее мы сообщали, что в Омской области также отменены все культурно-массовые мероприятия. Представлений и спектаклей не будет 23 и 24 марта в омском цирке и ТЮЗе.