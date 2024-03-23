Спортивные соревнования в Омской области пройдут без зрителей

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава регионального Минспорта Иван Колесник.
Официальные спортивные соревнования будут проходить без торжественных церемоний открытия. Также на них не будет зрителей.
«Сейчас вместе с Москвой скорбит вся страна. Искренние соболезнования родным погибших, всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал Иван Колесник.
Ранее мы сообщали, что в Омской области также отменены все культурно-массовые мероприятия. Представлений и спектаклей не будет 23 и 24 марта в омском цирке и ТЮЗе.