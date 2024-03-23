Пермские театры отменили спектакли на выходные

После страшного теракта в московском «Крокус Сити Холле» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отменил все развлекательные мероприятия на этих выходных.
— В связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холл» отменяются спектакли и экскурсии, которые должны были состояться в Театре-Театре 23 и 24 марта, — сообщили в ТТ. — Возврат электронных билетов будет осуществлен автоматически. Билеты, приобретенные в кассе театра, зрители смогут вернуть по месту приобретения в течение месяца.
Отменили спектакли на выходные в театре кукол.
В ДК Калинина, где в эту субботу должны были состояться гастроли московской оперетты, отметили, что решается вопрос — будут ли спектакли отменены или перенесены на другую дату.
В Пермском театре оперы и балета сообщили, что 23 и 24 марта спектакли не были запланированы.
— Ближайшее событие — премьера оперы «Тоска», которая состоится 28 апреля, — рассказали в театре.
В ТЮЗе также в выходные спектаклей не должно было быть.