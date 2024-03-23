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Пермские театры отменили спектакли на выходные

В связи с терактом в Москве в Перми отменили все спектакли и концерты.

После страшного теракта в московском «Крокус Сити Холле» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отменил все развлекательные мероприятия на этих выходных.

— В связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холл» отменяются спектакли и экскурсии, которые должны были состояться в Театре-Театре 23 и 24 марта, — сообщили в ТТ. — Возврат электронных билетов будет осуществлен автоматически. Билеты, приобретенные в кассе театра, зрители смогут вернуть по месту приобретения в течение месяца.

Отменили спектакли на выходные в театре кукол.

В ДК Калинина, где в эту субботу должны были состояться гастроли московской оперетты, отметили, что решается вопрос — будут ли спектакли отменены или перенесены на другую дату.

В Пермском театре оперы и балета сообщили, что 23 и 24 марта спектакли не были запланированы.

— Ближайшее событие — премьера оперы «Тоска», которая состоится 28 апреля, — рассказали в театре.

В ТЮЗе также в выходные спектаклей не должно было быть.

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