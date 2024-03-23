Пермские театры отменили спектакли на выходные

— В связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холл» отменяются спектакли и экскурсии, которые должны были состояться в Театре-Театре 23 и 24 марта, — сообщили в ТТ. — Возврат электронных билетов будет осуществлен автоматически. Билеты, приобретенные в кассе театра, зрители смогут вернуть по месту приобретения в течение месяца.