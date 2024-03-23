Признательны друзьям России за солидарность и сочувствие — посольство РФ в Казахстане

«В посольство поступают многочисленные звонки и обращения от руководства Казахстана, представителей общественности, соотечественников и неравнодушных казахстанцев с соболезнованиями в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Москве», — сообщили в пресс-службе.