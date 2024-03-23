Признательны друзьям России за солидарность и сочувствие — посольство РФ в Казахстане

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Посольство России в Казахстане поблагодарило казахстанцев за сочувствие.
«В посольство поступают многочисленные звонки и обращения от руководства Казахстана, представителей общественности, соотечественников и неравнодушных казахстанцев с соболезнованиями в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Москве», — сообщили в пресс-службе.
Признательны всем друзьям России за проявленные солидарность и сочувствие, добавили в посольстве Российской Федерации.
Напомним, в Алматы и Астане казахстанцы приносят цветы и свечи в знак скорби по погибшим в теракте в «Крокусе».
По последним данным, жертвами нападения террористов стали более 60 человек.