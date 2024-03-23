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Признательны друзьям России за солидарность и сочувствие — посольство РФ в Казахстане

Посольство России в Казахстане поблагодарило казахстанцев за сочувствие.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Посольство России в Казахстане поблагодарило казахстанцев за сочувствие.

«В посольство поступают многочисленные звонки и обращения от руководства Казахстана, представителей общественности, соотечественников и неравнодушных казахстанцев с соболезнованиями в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Москве», — сообщили в пресс-службе.

Признательны всем друзьям России за проявленные солидарность и сочувствие, добавили в посольстве Российской Федерации.

Напомним, в Алматы и Астане казахстанцы приносят цветы и свечи в знак скорби по погибшим в теракте в «Крокусе».

По последним данным, жертвами нападения террористов стали более 60 человек.